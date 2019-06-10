https://news.day.az/world/1127586.html Музыканты сыграли мелодию из "Титаника" во время потопа в торговом центре - ВИДЕО
Музыканты сыграли мелодию из "Титаника" во время потопа в торговом центре - ВИДЕО
В мексиканском городе Гвадалахара музыканты сыграли легендарную мелодию из фильма "Титаник" во время потопа в местном торговом центре, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Из-за сильных ливней кровля ТЦ не выдержала, и вода лилась прямо с потолка.
Музыканты сочли момент символичным. Зрители оценили незапланированное выступление, некоторые пели строчки из песни Селин Дион My Heart Will Go On ("Моё сердце будет биться дальше"), а одна из уборщиц и вовсе начала танцевать.
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