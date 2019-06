В мексиканском городе Гвадалахара музыканты сыграли легендарную мелодию из фильма "Титаник" во время потопа в местном торговом центре, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Из-за сильных ливней кровля ТЦ не выдержала, и вода лилась прямо с потолка.

Музыканты сочли момент символичным. Зрители оценили незапланированное выступление, некоторые пели строчки из песни Селин Дион My Heart Will Go On ("Моё сердце будет биться дальше"), а одна из уборщиц и вовсе начала танцевать.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!