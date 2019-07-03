Комитет по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США обратился в Facebook с просьбой приостановить разработку криптовалюты Libra, пока законодатели не изучат возможные последствия этого шага. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Поскольку соцсетью Facebook пользуется более четверти населения мира, надо, чтобы компания и ее партнеры немедленно приостановили разработку своей криптовалюты, пока регуляторы и Конгресс не изучат вопрос и не примут меры", - говорится в письме.

Как поясняется, за время, пока будет действовать мораторий, в Конгрессе США проведут публичные слушания о рисках и преимуществах криптовалютной деятельности и найти решения на законодательном уровне. Поспешное внедрение новой криптовалюты, по мнению законодателей, создает риски для мировой финансовой системы.

В июне Facebook объявила о начале тестирования собственной глобальной цифровой валюты Libra. Ее внедрение в компании объяснили тем, что базовые финансовые услуги все еще недоступны многим людям, особенно в развивающихся странах. По оценке Facebook, в мире таких 1,7 миллиарда. Для работы с финансовыми услугами во всех сервисах корпорации будет создано специальное подразделение Calibra.

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