Парламент Ирана на прошлой неделе принял закон, предусматривающий строительство большого количества нефтеперерабатывающих заводов за счет инвестиций частных компаний и кредитов региональных банков.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, несмотря на то что США недавно включили в свой санкционный список крупнейшую нефтехимическую группу Ирана Persian Gulf Petrochemical Industries Company из-за связи с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), а также 39 дочерних компаний и иностранных агентов по продаже нефти, Тегеран считает, что газо-и нефтехимический сектор может избежать новых американских ограничений, если будущие НПЗ будут финансироваться из независимых источников.



Увеличивая количество нефтеперерабатывающих заводов с нынешних 16 (четыре из них имеют перерабатывающую мощность 10 тыс. баррелей в день или меньше), Иран надеется в первую очередь получить дополнительные нефтехимические экспортные доходы, а также полностью обеспечить себя бензином, отмечает oilprice.com



Согласно данным пресс-секретаря комитета по энергетике Ирана Сакине Алмаси лишь примерно 40 из 650 нефтеперерабатывающих заводов в мире отвечают техническим требованиям по переработке иранской нефти. Кроме того, каждый из новых НПЗ в Иране будет производить более 50 видов нефтехимических и других топливных продуктов, что резко увеличит сегодняшние перерабатывающие мощности страны (около 2,1 млн баррелей в сутки).



"Строительство нефтеперерабатывающих центров с максимальной мощностью 100 тыс. баррелей в день вблизи границы может помочь стране расширить экономические связи с соседями, а также обойти односторонние санкции США", - заявил на прошлой неделе министр нефти Ирана Биджан Зангане.



В то же время он признал, что, поскольку иранская нефтяная промышленность в "значительной степени" принадлежит государству, она "обычно завязана на политических вопросах и санкции могут легко подорвать этот ключевой сектор".



Дело в том, что КСИР имеет вовлеченность во все основные секторы экономики Ирана, включая нефтяной, газовый, нефтехимический, банковский, автомобильный, телекоммуникационный, строительный, металлургический и горнодобывающий. Именно поэтому чрезвычайно сложно найти какую-либо иранскую нефтегазовую компанию, в том числе технологическую и инжиниринговую, которая не имела бы хотя бы косвенную связь с КСИР.



Между тем, по мнению экспертов, предлагаемое парламентом Ирана финансирование строительство новых НПЗ за счет региональных иранских банков также вызывает большие сомнения.



По словам заместителя председателя Центрального банка Ирана Акбара Комиджани, еще до введения последних санкции США около 60% проблемных кредитов (NPL) иранской банковской системы относились к "третьей категории" по международным стандартам погашения долга, то есть они просрочены более чем на 8 месяцев, и надежды на их возврат практически нет.



Помочь иранским компаниям могут деньги из-за рубежа, в первую очередь от сегодняшних союзников Тегерана - Китая и России, и иранцы активно работает в этом направлении.



Недавно министр нефти Ирана Биджан Зангане сделал предложение Пекину, согласно которому в обмен на возобновление разработки 11 фазы месторождения "Южный Парс", где первоначально должна была работать французская Total, Китай получит скидку в 17,25% в течение девяти лет на весь добываемый природный газ. Кроме того, в Тегеране надеются, что Китай согласится увеличить добычу на нефтяных месторождениях Западного Каруна еще на 500 тыс. баррелей в сутки к концу 2020 г.



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