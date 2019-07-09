Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
"<...> Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - сказал глава государства журналистам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила Госдума. После высказывания президента там заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь, в Кабмине сказали, что уже ознакомились с документом, но обращают внимание на мнение Путина.
Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
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