Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

"<...> Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - сказал глава государства журналистам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила Госдума. После высказывания президента там заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь, в Кабмине сказали, что уже ознакомились с документом, но обращают внимание на мнение Путина.



Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.

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