Американские чиновники и законодатели развернули масштабную битву против Facebook и его криптовалютного проекта Libra. Сразу несколько влиятельных ведомств заявили о необходимости остановить корпорацию или хотя бы подвергнуть новую валюту строгому регулированию. Пожалуй самую жесткую позицию заняли законодатели-демократы. Они предложили принять документ, который запретил бы технологическим компаниям предоставлять финансовые услуги, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Но, как сообщает агентство Reuters, у закона не так много шансов быть принятым. Дело в том, что в сенате США сейчас большинство республиканцев, а они перед грядущими выборами не хотят ссориться с крупными корпорациями. Но если документ все-таки примут, под угрозой окажутся не только криптоденьги и другие подобные инструменты, но и, возможно, внутриигровая валюта крупных проектов. Штраф за нарушение $1 млн в сутки.

Между тем, глава ФРС США, Джером Пауэлл, заявил, что проект Libra от Facebook не получит разрешение пока не прояснит все вопросы защиты потребителей и их данных, борьбы с отмыванием денег и финансовой стабильности. Тем не менее партнерами корпорации уже стали 28 крупных компаний, включая MasterCard, Visa, PayPal, Uber и различные криптовалютные сервисы.

Еще один момент, возможно ключевой в данном случае. Libra будет полностью прослеживаемой для правительства, она не так опасна как привычные анонимные криптовалюты, вроде биткоина, ее не получится использовать для покупки чего-то незаконного.

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