Девять граждан Китая и восемь граждан Украины захвачены пиратами у берегов Камеруна. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее МИД РФ сообщил, что трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением.

Согласно сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.

"Семнадцать китайцев и украинцев были похищены... Девять китайцев похитили с одного из судов", - заявил агентству руководитель порта Дуала. Сотрудник службы безопасности подтвердил эту информацию.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!