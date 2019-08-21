Водитель автобуса в городе Стейн отказался продолжать движение после того, как в транспортное средство вошла женщина в никабе (женский головной убор с узкой прорезью для глаз). Об этом сообщает газета De Telegraaf, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, водитель, чьи имя не называется, дважды попросил женщину открыть лицо или покинуть автобус. Получив оба раза отказ, он вызвал полицию. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов женщина добровольно покинула транспортное средство.

При этом в транспортной компании Arriva раскритиковали действия водителя, который отказался соблюдать внутреннее руководство относительно того, как вести себя в ситуациях, когда в общественный транспорт входит человек в закрывающей лицо одежде. "Водитель может попросить женщину в никабе покинуть автобус, однако он не может задерживать отправление, если та отказалась выходить, - подчеркнули в Arriva. - Это правило действует для того, чтобы не создавать неудобства другим пассажирам. Общественный транспорт должен быть доступен для всех и ходить по расписанию".

Запрет на бурки вступил в силу в Нидерландах 1 августа. Он запрещает ношение закрывающей лицо одежды в школах, общественном транспорте, больницах и государственных учреждениях. К такой одежде, в частности, относятся мусульманские никаб и бурка (женское одеяние, похожее на паранджу и полностью закрывающее тело и лицо). Аналогичные правила распространяются на различные маски, в том числе балаклавы, и мотоциклетные шлемы. Запрет предписывает государственным служащим и водителям общественного транспорта просить нарушителей открыть лицо или покинуть здание, автобус, трамвай или вагон поезда. В случае получения отказа - должностному лицу предписано вызвать полицию. Нарушителям закона грозит штраф в размере €150.

Через пять дней после вступления новых правил в силу в городе Неймеген женщине в никабе отказали во входе на платную игровую площадку, которую она хотела посетить вместе со своими детьми. Для урегулирования ситуации понадобилась консультация в полиции, по результатам которой был сделан вывод, что запрет не относится к игровым площадкам. В результате чиновникам пришлось извиняться перед женщиной.

Позже на железнодорожной станции в Гааге полицией был задержан молодой человек в балаклаве. Однако вскоре он был отпущен с извинениями, поскольку ношение закрывающей лицо одежды запрещено лишь в самом общественном транспорте, но не на вокзалах и остановках.

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