Арсенал ВС Турции пополнился новым оружием.

Как сообщает Sputnik, после проведения необходимых испытаний на вооружение принято лазерное оружие ARMOL, передает Day.Az.

В заявление министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка говорится о скором использовании нового оружия в различных операциях.

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