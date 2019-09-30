https://news.day.az/world/1161126.html Турция продемонстрировала новое лазерное оружие - ВИДЕО
Турция продемонстрировала новое лазерное оружие - ВИДЕО
Арсенал ВС Турции пополнился новым оружием.
Как сообщает Sputnik, после проведения необходимых испытаний на вооружение принято лазерное оружие ARMOL, передает Day.Az.
В заявление министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка говорится о скором использовании нового оружия в различных операциях.
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