Тегеран временно отменяет визы для иракцев. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство Ирана в Багдаде.

"Все граждане Ирака с 24 октября до 27 декабря могут совершить поездку в Иран, не нуждаясь для этого в получении визы в иранских представительствах в Ираке", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что подобная мера принята для укрепления дружественных отношений с Ираком в ответ на отмену виз для иранцев в важные для иранцев с религиозной точки зрения месяцы - Мухаррам и Сафар, когда шииты из Ирана совершают паломничество к святым местам в Ираке.

Однако в то же время эта мера предпринята на фоне продолжающихся в Ираке протестов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!