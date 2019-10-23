Более 60 журналистов подверглись различного рода нападениям за время протестов и беспорядков в Каталонии.

"Почти 65 журналистов, по последним данным, стали жертвами нападений, пока они выполняли свою работу, цифра абсолютно недопустимая", - говорится в заявлении, которое поддержали другие журналистские организации, в том числе "Круг иностранных журналистов", куда входят корреспонденты крупнейших мировых СМИ, работающие в Испании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении говорится, что подобные нападения "предполагают атаку на право граждан на получение информации".

Журналисты потребовали от Совета внутренних дел Каталонии обеспечить, чтобы они "могли работать на улицах, не опасаясь за свою безопасность", заявив также о жестких действиях каталонской полиции Mossos deEscuadra и испанской Национальной полиции в отношении репортеров, а также о задержании одного журналиста. Кроме того, журналисты обратились к участникам манифестаций с призывом уважать их работу.

"Мы, профессионалы, всего лишь часть гражданского общества и хотим, чтобы все демонстрации были мирными и никто не подвергался бы насилию. Но мы также знаем, что иногда это не было возможным, и мы там как раз, чтобы объяснить это общественному мнению", - говорится в документе.

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