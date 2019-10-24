Захоронение останков испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) состоялось в четверг на кладбище Мингоррубио. Об этом сообщили в правительстве страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Церемония проходила в закрытом для прессы режиме. На ней присутствовали лишь 22 родственника диктатора. Ранее специалисты эксгумировали останки Франко, которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

В Эль-Пардо останки были доставлены на вертолете. Перед погребением Франко состоялась служба. Новое место захоронения диктатора находится в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Эксгумация Франко стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг мог привести к нарушениям общественного порядка.

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