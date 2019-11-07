"Яндекс" решился на вторую попытку выхода на рынок за пределами постсоветского пространства. На этот раз компания продвигает там своего голосового помощника, иными словами "Яндекс" вывел ассистента "Алису" на турецкий рынок. В странах-соседях, например, в Беларуси и Казахстане, она доступна давно на русском, а вот теперь заговорила и на турецком, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пока голосовая помощница разговаривает на втором языке только в навигаторе, по данным "Яндекса" им там пользуется 4 млн человек, или каждый пятый водитель страны. Для сравнения в России - каждый третий. Команда навигатора говорит, что в Турции "Алису" внедряли как раз по примеру России, да и по общей логике - у водителя руки-ноги заняты, а как-то управлять программой надо, при этом голосовой ассистент это не только ввод адреса голосом.

В Турции сразу на старте обещают довольно большой набор функций: ответы на вопросы о погоде и пробках, поиск любых категорий, например, ближайших кафе, аптек или чего-нибудь еще, поиск удобного маршрута, его изменения или отмена. Ну и одна из отличительных черт "Алисы" - способность поддерживать простую беседу, шутить, петь и так далее.

Неожиданные подробности аварии, в которой беспилотник Uber насмерть сбил человека. Расследование длится уже полтора года и, если верить американской прессе, документ в 400 с лишним страниц уже готов к публикации и часть выводов из него попали в СМИ. Оказалось, что алгоритмы беспилотника вообще не предполагали, что человек может переходить дорогу в неположенном месте.