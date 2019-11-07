"Яндекс" вывел "Алису" на турецкий рынок
"Яндекс" решился на вторую попытку выхода на рынок за пределами постсоветского пространства. На этот раз компания продвигает там своего голосового помощника, иными словами "Яндекс" вывел ассистента "Алису" на турецкий рынок. В странах-соседях, например, в Беларуси и Казахстане, она доступна давно на русском, а вот теперь заговорила и на турецком, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Пока голосовая помощница разговаривает на втором языке только в навигаторе, по данным "Яндекса" им там пользуется 4 млн человек, или каждый пятый водитель страны. Для сравнения в России - каждый третий. Команда навигатора говорит, что в Турции "Алису" внедряли как раз по примеру России, да и по общей логике - у водителя руки-ноги заняты, а как-то управлять программой надо, при этом голосовой ассистент это не только ввод адреса голосом.
В Турции сразу на старте обещают довольно большой набор функций: ответы на вопросы о погоде и пробках, поиск любых категорий, например, ближайших кафе, аптек или чего-нибудь еще, поиск удобного маршрута, его изменения или отмена. Ну и одна из отличительных черт "Алисы" - способность поддерживать простую беседу, шутить, петь и так далее.
Неожиданные подробности аварии, в которой беспилотник Uber насмерть сбил человека. Расследование длится уже полтора года и, если верить американской прессе, документ в 400 с лишним страниц уже готов к публикации и часть выводов из него попали в СМИ. Оказалось, что алгоритмы беспилотника вообще не предполагали, что человек может переходить дорогу в неположенном месте.
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