Европейский союз решил перекрыть финансирование газовых проектов через свой гигантский инвестбанк и вложить высвободившиеся миллиарды евро в "зеленую" экономику в попытке сдержать глобальное потепление, пишети ВВС.

Новые власти ЕС сходу взялись за борьбу с выбросами и показали, что настроены решительно. Первой жертвой стал природный газ, который считается основной чистой альтернативой углю на переходный период из коптящего прошлого в благоухающее будущее. ЕС дал понять, что не намерен затягивать перестройку и будет всеми силами стимулировать страны Европы отказываться от углеводородов.

Для этого ЕС фактически собирается ввести санкции за выбросы: как против своих стран, банков и компаний, так и против чужих. Облагать дополнительными налогами, лишать государственного финансирования и заставлять частных кредиторов поднимать ставки для проектов "грязной" экономики.

После демарша США Европа стремится стать лидером в борьбе с парниковыми газами и первой среди ведущих мировых экономик собирается выполнить Парижское соглашение и нейтрализовать выбросы к 2050 году. Чем это грозит другим странам, экспортерам нефти и газа и финансовому миру?

Газу перекрыли кислород

У ЕС есть институт развития - Европейский инвестиционный банк. Он занимает деньги на рынке по низким ставкам и дает их в кредит на льготных условиях государственным и частным компаниям, софинансируя проекты в Европе (90%) и еще 150 странах.

Масштаб существенный: около 50 млрд евро в год, и каждый четвертый евро идет на "зеленые" проекты: экологически чистый транспорт, возобновляемую энергетику и повышение энергоэффективности.

[Угольная электростанция в Германии] Правообладатель иллюстрацииGETTY IMAGES

Image captionГермания надеется постепенно отказаться от угольных электростанций и рассчитывала заменить их газовыми: ядерная энергетика непопулярна у немцев.

Европейский инвестиционный банк, как и другие подобные институты - Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), давно прекратил кредитовать все, что связано с углем. Однако теперь решил пойти дальше.

После двух месяцев ожесточенных споров банк утвердил на прошлой неделе новую стратегию и пообещал отказаться от газовых проектов - с 2022 года. Хотели и раньше, но в итоге срок сдвинули на год, чтобы уговорить недовольных: Германию, Польшу, Венгрию и Румынию. Они жгут много угля и рассчитывали заменить его в основном природным газом.

Отказ Европейского инвестбанка финансировать газотурбинные электростанции и газопроводы чреват увеличением стоимости этих проектов. Банк льготно кредитует не более 50%, а другую половину обычно приходится занимать на рыночных условиях. Сделать это намного дешевле и проще, если проект уже прошел проверку и получил финансирование солидного европейского института.

За последнюю пятилетку банк выдал более 13 млрд евро отраслям, связанным с полезными ископаемыми. Из них львиная доля - две третьих - вложена в газовые проекты и инфраструктуру.

В частности, банк поддерживал строительство многострадального Трансадриатического газопровода (TAP), по которому Азербайджан и его партнеры, включая BP и "Лукойл", не теряют надежды вывести каспийский газ на европейский рынок и составить конкуренцию "Газпрому" - крупнейшему поставщику Европы.

"Позеленение" Европейского инвестиционного банка не только лишит газовые проекты на территории ЕС его льготных кредитов, но и отпугнет частных инвесторов, поскольку побудит их сменить стратегию вслед за главным региональным финансовым институтом развития.