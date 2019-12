В Мексике из-за сильного похолодания объявлен высокий - "оранжевый" - уровень опасности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По прогнозам, в ближайшее время, температура в столице опустится до одного градуса по Цельсию, что для Мехико нетипично в любое время года. Кроме того, в некоторых районах ожидается выпадение ледяного дождя, сообщает "Россия 24".

Власти уже начали раздавать горячую пищу и одеяла всем нуждающимся. Горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома, как можно теплее одеваться и обращаться к врачам при первых признаках простуды.

Из-за холодов на севере Мексики уже погибли как минимум шесть человек, а около 70 отравились угарным газом или получили ожоги, пытаясь согреться.