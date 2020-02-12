Джун Тернер, 82-летняя владелица бакалейной лавки, находящейся в населённом пункте Хэнли (Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, Британия) в начале сентября прошлого года вступила в противостояние с 28-летним Аароном Маунтфордом, который прячась за одеждой, потребовал деньги, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации СМИ, бизнесвумен сначала подумала, что с ней шутят и отказала грабителю, но молодой человек зашёл за стойку и принялся ломать кассу.

В ходе непродолжительного противостояния Джун Тернер не смогла предотвратить ограбления и была отброшена на пол наглым грабителем, вынесшим 50 фунтов стерлингов и сигареты.

Полицейские спустя несколько дней арестовали Аарона Маунтфорда, который по совокупности преступлений получил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Джун Тернер, оказавшая сопротивление налётчику, на днях получила вознаграждение в сумме 250 фунтов стерлингов от полицейского управление за храбрость, проявленную во время ограбления.

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