С 2012 по 2018 годы государственный долг Армении вырос на 342%. Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил 18 февраля начальник департамента методологии, анализа и международных отношений Аудиторской палаты Армении Карен Арустамян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

При этом, до сих пор нет открытой публикации агентского договора между Центральным банком и министерством финансов, хотя законодательство требует его публикации.

В Центральный банк страны не представляется стратегическая долгосрочная программа по управлению государственным долгом. Не проводилось и хеджирование рисков по управлению госдолгом. Кроме того, проблемным остается и вопрос с управлением внутреннего государственного долга, размер которого в удельном весе всего госдолга на протяжении длительного периода времени остается на том же уровне - в 20%. Вместе с тем, приобретаемые не резидентами государственные облигации составляют всего 0,6% в общем объеме госдолга.