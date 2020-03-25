Испания запросила у НАТО помощь для борьбы с коронавирусом

Испанская армия запросила у своих партнеров по НАТО аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты на выявление нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава Генерального штаба Вооруженных сил Испании Мигель Анхель Вильяройа, информирует агентство Reuters.

По словам военачальника, Испания направила запрос НАТО, который затем получат члены альянса. Запрашиваемая помощь в дальнейшем будет передана на нужды гражданского населения, отметил Вильяройа.

По данным испанского Минздрава, по меньшей мере 47610 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Умерли 3434 человека, 5367 пациентов выздоровели.