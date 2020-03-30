Юный велосипедист так неудачно покатался, что чуть не утонул в реке

Наверняка маленький житель провинции Гуйчжоу (Китай) надолго запомнит это катание на велосипеде, получившееся уж слишком драматичным, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Ребёнок подъехал к заграждению на берегу реки и врезался в него, после чего перекувырнулся и вместе с велосипедом очутился в воде. 5-летнему велосипедисту повезло, ведь произошедшее с ним несчастье не укрылось от глаз владельца близлежащего бара. Мужчина выскочил с метлой и начал протягивать её мальчику, но орудие оказалось недостаточно длинным. Тогда героический незнакомец сам прыгнул в реку и вытащил ребёнка.

После этого искупавшийся маленький бедолага отправился в больницу на обследование, но, к счастью, врачи выяснили, что с ним всё в порядке.

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