Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании

Эпидемиологическая ситуация в Британии улучшилась достаточно для ослабления карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

По его словам, власти Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая. Однако, отметил премьер, время отменять его пока не пришло.