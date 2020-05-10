https://news.day.az/world/1233742.html Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании
Эпидемиологическая ситуация в Британии улучшилась достаточно для ослабления карантина.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.
По его словам, власти Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая. Однако, отметил премьер, время отменять его пока не пришло.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре