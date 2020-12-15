Суд в Японии приговорил к смертной казни мужчину, убившего 9 человек за два месяца
Токийский суд приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, который убил девятерых человек в течение двух месяцев. Об этом Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что мужчину также признали виновным по статьям в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.
Сираиси совершил убийства в Японии в 2017 году. Тогда он проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Его преступления вызвали широкий резонанс в японском обществе. Кроме того, японцев шокировало то, что убийства были раскрыты случайно. Так, брат одной пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с Сираиси, в которой в том числе девушка обсуждала с ним возможность совершения суицида и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней. Это навело полицию на след преступника.
В ходе обысков правоохранители нашли у обвиняемого головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Сираиси признался в совершении преступлений. Он заявил, что убил стольких человек, что уже не помнит, кто есть кто.
Из девяти убитых восемь - девушки из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. По данным следствия, не все они собирались совершить самоубийство.
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