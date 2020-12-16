https://news.day.az/world/1299002.html США расширили список санкций по Ирану
США расширили список санкций по Ирану
Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него гражданина Вьетнама и пять компаний.
Об этом в среду сообщается на сайте Министерства финансов США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В список попали две компании из ОАЭ, две - из Китая, а также нефтехимическая корпорация из Вьетнама. Компании из ОАЭ и КНР, по утверждению ведомства, связаны с экспортом иранской нефтехимической продукции при посредничестве Triliance Petrochemical Co. Ltd., которая уже была внесена в санкционные списки в январе 2020 года. Власти США полагают, что они оказывали Triliance Petrochemical Co. Ltd. транспортные услуги и проводили от ее имени финансовые операции.
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