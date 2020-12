Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него гражданина Вьетнама и пять компаний.

Об этом в среду сообщается на сайте Министерства финансов США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В список попали две компании из ОАЭ, две - из Китая, а также нефтехимическая корпорация из Вьетнама. Компании из ОАЭ и КНР, по утверждению ведомства, связаны с экспортом иранской нефтехимической продукции при посредничестве Triliance Petrochemical Co. Ltd., которая уже была внесена в санкционные списки в январе 2020 года. Власти США полагают, что они оказывали Triliance Petrochemical Co. Ltd. транспортные услуги и проводили от ее имени финансовые операции.