https://news.day.az/world/1341740.html На крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта произошел пожар
На крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта произошел пожар
Двое рабочих пострадали в понедельник в результате пожара на нефтяном месторождении Greater Burgan (Большой Бурган) в Кувейте. Об этом сообщает Кувейтское информационное агентство KUNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Рабочие доставлены в больницу с ожогами, их жизни ничего не угрожает.
К 12:39 по местному времени пожар был потушен. Добыча нефти не прерывалась.
Причина пожара неизвестна. Администрация месторождения начала расследование инцидента.
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