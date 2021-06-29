Глава МИД Израиля впервые посетил ОАЭ

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом глава МИД Израиля сообщил в Twitter.

Глава МИД расценил визит как историческое событие. Это первый визит высокого уровня с момента нормализации отношений между двумя странами в прошлом году.

В рамках визита Яир Лапид примет участие в церемонии открытия посольства Израиля в Абу-Даби и консульства в Дубае.

Глава МИД Израиля встретится со своим коллегой из ОАЭ Абдуллой бин Зайедом Аль-Нахайяном, государственным министром по экономическим вопросам Ахмедом аль Саегом и министром культуры Нурой Аль-Кааби.

Также запланирована встреча Яира Лапида с представителями еврейских общин Абу-Даби и Дубая.