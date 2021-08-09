Талибы заявили об ударах США по гражданским объектам в Афганистане

США в ходе недавних бомбардировок позиций талибов в Афганистане нанесли удар по гражданским объектам, чтобы посеять страх среди мирных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахед.

"В основном они осуществили атаки на гражданские объекты - больницы, магазины, мечети и школы, чтобы посеять страх среди населения. Фактически они атаковали только гражданские объекты", - заявил он.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые за последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.

По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.