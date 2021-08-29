В Китае начнут удалять из соцсетей «очерняющий» экономику страны контент

Власти Китая начнут удалять из социальных сетей "очерняющий" экономику страны контент. Об этом сообщается на сайте администрациb киберпространства Китая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так власти планируют бороться в соцсетях с коммерческими платформами и аккаунтами, которые публикуют финансовую информацию, "вредную для экономики КНР".

Коммерческие веб-сайты и платформы должны будут удалять посты с такой финансовой информацией. Сайты, публикующие сообщения или комментарии иностранных СМИ, ложно интерпретирующих "внутренние финансовые дела Китая", будут преследоваться.