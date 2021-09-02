"Талибан" получил в свои руки 48 самолетов и вертолетов после вывода ВС США

Радикальное движение "Талибан" получило в свои руки 48 боевых вертолетов и самолетов в исправном состоянии после вывода американских военнослужащих из Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает газета Daily Mail.

Издание, ссылаясь на собственные подсчеты указывает, что в конце июня ВВС Афганистана состояли из 167 единиц техники (108 вертолетов и 59 самолетов). До взятия Кабула сторонниками радикального движения в Узбекистан прибыло 46 единиц, в том числе 24 вертолета. По словам американских военных, перед последним вылетом из Афганистана они привели в неисправность 73 единицы авиационной техники. Учитывая эти данные, в руках радикального движения оказывается 48 самолетов и вертолетов, но их соотношение и техническое состояние точно не известно, пишет Daily Mail.

Газета подчеркивает, что в распоряжении талибов оказался авиапарк, превышающий по числу техники ВВС 10 стран НАТО, таких как Албания, Исландия, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония. Daily Mail также указывает, что боевики радикального движения в среду уже попытались использовать вертолет в боевых целях в Панджшере.

Для эксплуатации подобного вооружения необходимы обученные специалисты, летчики и технический персонал. "Талибан" привлекает на свою сторону пилотов, служивших в правительственных ВВС. Однако большая часть самолетов и вертолетов, о которых идет речь, была построена в 80-х годах и нуждается в постоянном обслуживании и запчастях. К тому же, как отмечает газета, новым властям Афганистана вряд ли будут по карману управляемые ракеты и другое вооружение.