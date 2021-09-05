Пресс-секретаря Ахмада Масуда убили в Панджшере

Пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти убили в афганской провинции Панджшер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство The Khaama Press в своем Twitter.

По данным издания, Дашти был убит в ходе столкновений. Информацию о смерти пресс-секретаря подтвердили многие источники. Отмечается, что Фахим Дашти был высокопоставленным членом партии "Исламское общество Афганистана" и членом Федерации журналистов Афганистана.