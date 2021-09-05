https://news.day.az/world/1376532.html Пресс-секретаря Ахмада Масуда убили в Панджшере
Пресс-секретаря Ахмада Масуда убили в Панджшере
Пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти убили в афганской провинции Панджшер.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство The Khaama Press в своем Twitter.
По данным издания, Дашти был убит в ходе столкновений. Информацию о смерти пресс-секретаря подтвердили многие источники. Отмечается, что Фахим Дашти был высокопоставленным членом партии "Исламское общество Афганистана" и членом Федерации журналистов Афганистана.
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