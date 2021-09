Европа перестает видеть в США супердержаву?

Вспоминая Фултонскую речь У. Черчилля

Наверное, когда речь заходит об американо-британских взаимоотношениях, важно осознавать, что их развитие было обусловлено следованием обеих сторон положениям знаменитой Фултонской речи 1946 г. тогдашнего премьера Англии Уинстона Черчилля. Который, назвав США "самой мощной в мире державой" признал нахождение этого государства "на вершине могущества". "Оглядываясь вокруг себя, - произнес У. Черчилль, - вы должны заботиться не только об исполнении своего долга перед всем человечеством, но и о том, чтобы вы не опускались ниже достигнутого вами высокого уровня". Вслед за чем, заявив об открытии перед США и Великобританией блестящих перспектив, он актуализировал направление политики "англоязычных стран" посредством, прежде всего, настойчивости в достижении целей.

Речь шла о бескомпромиссном провозглашении принципов "демократических прав и свобод человека, являющихся совместным достоянием всех англоязычных народов". Обеспечение "эффективных мер по предотвращению новой войны и развитию тесного сотрудничества между народами" невозможно "без создания того, что я бы назвал братским союзом англоязычных стран". В понимании У. Черчилля произнесенное означало наличие особых взаимоотношений "между Великобританией и Британским Содружеством наций, с одной стороны, и Соединенными Штатами Америки, с другой", включая, в том числе, "совместное использование всех имеющихся у каждой из наших стран в различных точках земного шара военно-морских и военно-воздушных баз"(1).

Интересно, что по горячим следам этого выступления Сталин назвал британского премьера фактическим продолжателем дела Гитлера, т. к. "господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории". Ибо он утверждает, "что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира". А это "по сути дела" означает предъявление Лондоном и Вашингтоном "нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, - в противном случае неизбежна война"(2).

Как бы то ни было, но со второй половины 1940-х годов англо-американское взаимопонимание в военно-политической сфере всегда было налицо, являясь одним из стержневых узлов формирования общемировой геополитики. Сегодня этот ракурс вспоминается по той причине, что последние события в Афганистане привели к определенным трениям в данном "англоязычном" контенте.

The Spectator фиксирует сложности в британо-американском взаимопонимании

Так, в интервью британскому изданию The Spectator через несколько дней после окончания эвакуации вооруженных сил стран Запада из Афганистана министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) сделал довольно громкий выпад в сторону официального Вашингтона. Поставив вопрос о смысле, вкладываемом в понятие "мировая держава", он назвал очевидным, что, "не являясь супердержавой или глобальной силой, Великобритания - это крупная сила". Вслед за чем глава оборонного ведомства Англии нанес значимый укол в американском направлении: "Супердержава же, которая не готова упорно работать, - также, наверно, не супердержава". А потому, продолжил он, "если Соединенные Штаты примут решение склониться больше [в сторону Тихого океана и Китая], перед Великобританией и другими странами встает вопрос: пойдем ли мы за ними? Или мы заполним пустоту? Или и то, и другое?". А уже далее Б. Уоллес заявил о наличии в арсенале Лондона "огромного диапазона инструментов: от мягкой до жесткой силы, экономической, научной и культурной мощи". В свете чего замполитического редактора The Spectator Кэти Боллз (Katy Balls), отметив несовпадение позиций Лондона и Вашингтона, задалась вопросом, если США "больше не могут брать на себя долгосрочные военные обязательства, готова ли к этому Великобритания?"(3).

В свою очередь, в статье в том же The Spectator старшего научного сотрудника Bow Group и Danube Institute, экс-советника Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Ли Коэна (Lee Cohen) фиксируется, что "ни один президент США не бросил одновременно столько своих соотечественников и не усугубил внешние угрозы Западу с такой эффективностью, как это осуществил Джо Байден" в преломлении к Афганистану. Одним из последствий предпринятого им "катастрофически хаотичного и смертоносного вывода войск из Афганистана" стала "смертельная опасность для самого важного дипломатического и военного союза США и Великобритании". При этом глава Белого дома использовал любую возможность "для обвинения в собственных неудачах всех, кроме себя", хотя "исключительно усилия и жертвы со стороны сил коалиции спасли многие жизни". "С полным отвращением, - пишет Ли Коэн, - я наблюдал полную некомпетентность, обман и предательство в этом вопросе". Дж. Байден фактически "бросил своих граждан и верных союзников", и его такое к "Великобритании - нашему самому стойкому союзнику - непростительно", т. к. Лондон всегда верен Вашингтону "в большинстве военных конфликтов, в особенности, в Афганистане". Тем самым, "нанесен удар по нашем двустороннему взаимопониманию в военно-разведывательной сфере", т. к. "у Великобритании не оказалось трансатлантического партнера, поддерживающего озвученные Черчиллем "великие принципы свободы и прав человека, являющиеся общим наследием англоязычного мира" (вспомним Фултоновскую речь У. Черчилля - прим. Авт.). Правда, сославшись на факт "идеального партнерства" с Маргарет Тэтчер 40-го президента США Рональда Рейгана (при лидерстве последнего), Ли Коэн заявил о надежде "восстановления особых отношений между странами", тем более что "мы вместе преодолели ряд страшных угроз для мировой стабильности"(4).

Наверное, комментарии к вышеизложенному излишни. Другое дело, что аспект ослабления международного рейтинга США озвучивается не только из Лондона.

США больше не форпост западного мира?

Так, согласно президенту Франции Эммануэлю Макрону, стратегическая повестка дня США, в первую очередь, замыкается на Азиатско-Тихоокеанском регионе. В свете чего Белый дом подталкивает Европу к внесению большего вклад в обеспечение безопасности стран ЕС. Уважая позицию Вашингтона, сказал Э. Макрон, мы, европейцы, должны активизироваться, т.к. главным на сегодня является достижение стратегической автономии и обеспечение европейской обороны"(5).

Напомним, что под стратегической автономией подразумеваются планы ведущих стран ЕС на становление Европы реальным геополитическим звеном, аналогичным ведущим мировым центрам. Не случайно, на состоявшемся в последние августовские дни 2021 г. традиционном Стратегическом форуме в Бледе (Bled Strategic Forum), собравшим европейских лидеров, говорилось, что "хаотичный вывод западных войск из Афганистана" актуализировал создание условий по возможному "военному вмешательству" Евросоюза в кризисные периоды, "не полагаясь на войска США". В частности, вновь был поставлен вопрос о создании государствами ЕС к марту 2022 г. сил быстрого реагирования ("first entry force") в количестве 5 тыс. человек. "Мы не нуждаемся еще в одном событии, аналогичном происшедшему в Афганистане, чтобы осознать стремление ЕС к большей автономии в принятии необходимых решений", - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель(6).

Значимость обсуждавшегося на форуме в словенском Бледе просматривается, в том числе, и в факте принятия в нем участия представителей Европейского инвестиционного банка, ЕБРР, Всемирной туристской организации, а также Google, Microsoft и Facebook(7).

Как следствие, 3 сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив о поддержке планов ЕС "по созданию общей оборонной политики", предостерег европейских лидеров от инициирования "любых сил быстрого реагирования, которые могут дублировать операции союзников". "Мы приветствуем дополнительные усилия ЕС в области обороны, - конкретизировал он, - но они не могут быть направлены на подмену НАТО"(8).

Таким образом, скоротечная афганская эпопея, приведшая на вершину власти в этой стране "Талибан", вызвала мощнейший переполох в западном истеблишменте. Причем речь идет не только о возникших проблемах во взаимоотношениях Лондона и Вашингтона, но и очередном раунде противоречий между Европой в целом и США.

Здесь вспоминается опубликованный в 2010 г. профессором истории Университета Висконсина в Мэдисоне (США) Альфредом Маккоем сценарий развития событий в 2025 г., исходящий из утраты США своего могущества. Согласно сценарию, Вашингтон выводит американские силы с многочисленных зарубежных военных баз, а отдельные страны, "видя неспособность слабеющей сверхдержавы платить по обязательствам", бросают вызов господству США "на море, на суше, в космосе, и в киберпространстве". Внутри же Соединенных Штатов "разногласия превращаются в яростные столкновения и распри". Как подчеркивалось А. Маккоем, "нынешние тенденции в любом случае ведут к таким вариантам развития событий, которых Вашингтон не в состоянии предвидеть, и к 2025 г. влияние США будет ослаблено очень сильно"(9).

Безусловно, утверждать сегодня и сейчас о явном ослаблении роли США в мировом пространстве было бы не исторично. Но не будем забывать взгляда на мировую геополитику блестящего аналитика XX-XXI веков Збигнева Бжезинского, озвученного им еще в 2016 г. Тогда среди реалий, свидетельствующих "о грядущем новом глобальном переустройстве" и перераспределении "глобальных политических сил", Зб. Бжезинский выделил, прежде всего, тот факт, что США, оставаясь "в политическом, экономическом и военном отношении" самым сильным государством, больше не является "высшей силой в мировом масштабе". Но, подчеркивал он, Вашингтону "следует подтвердить готовность защитить Западную и Центральную Европу"(10, 11).

Согласимся, что спрогнозированное А. Маккоем более 10 лет назад в определенной степени нашло подтверждение в сегодняшние дни. Также, как и оценка, данная общемировой ситуации 5 лет назад Зб. Бжезинским, не устарела. Но, признаем, похорон международного влияния США, конечно же, не предвидится. Во всяком случае, в ближайшее время. Также как и глубоких противоречий (нерешаемых проблем) между США и Европой.

Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов усиление планетарного влияния Китая. Потому, как представляется, Афганистан становится той "лакмусовой бумажкой", которая будет определять реальный геополитический расклад в мировом пространстве.

Теймур Атаев