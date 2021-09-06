Европа перестает видеть в США супердержаву?

Вспоминая Фултонскую речь У. Черчилля

Наверное, когда речь заходит об американо-британских взаимоотношениях, важно осознавать, что их развитие было обусловлено следованием обеих сторон положениям знаменитой Фултонской речи 1946 г. тогдашнего премьера Англии Уинстона Черчилля. Который, назвав США "самой мощной в мире державой" признал нахождение этого государства "на вершине могущества". "Оглядываясь вокруг себя, - произнес У. Черчилль, - вы должны заботиться не только об исполнении своего долга перед всем человечеством, но и о том, чтобы вы не опускались ниже достигнутого вами высокого уровня". Вслед за чем, заявив об открытии перед США и Великобританией блестящих перспектив, он актуализировал направление политики "англоязычных стран" посредством, прежде всего, настойчивости в достижении целей.

Речь шла о бескомпромиссном провозглашении принципов "демократических прав и свобод человека, являющихся совместным достоянием всех англоязычных народов". Обеспечение "эффективных мер по предотвращению новой войны и развитию тесного сотрудничества между народами" невозможно "без создания того, что я бы назвал братским союзом англоязычных стран". В понимании У. Черчилля произнесенное означало наличие особых взаимоотношений "между Великобританией и Британским Содружеством наций, с одной стороны, и Соединенными Штатами Америки, с другой", включая, в том числе, "совместное использование всех имеющихся у каждой из наших стран в различных точках земного шара военно-морских и военно-воздушных баз"(1).

Интересно, что по горячим следам этого выступления Сталин назвал британского премьера фактическим продолжателем дела Гитлера, т. к. "господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории". Ибо он утверждает, "что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира". А это "по сути дела" означает предъявление Лондоном и Вашингтоном "нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, - в противном случае неизбежна война"(2).

Как бы то ни было, но со второй половины 1940-х годов англо-американское взаимопонимание в военно-политической сфере всегда было налицо, являясь одним из стержневых узлов формирования общемировой геополитики. Сегодня этот ракурс вспоминается по той причине, что последние события в Афганистане привели к определенным трениям в данном "англоязычном" контенте. 

The Spectator фиксирует сложности в британо-американском взаимопонимании

Так, в интервью британскому изданию The Spectator  через несколько дней после окончания эвакуации вооруженных сил стран Запада из Афганистана министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) сделал довольно громкий выпад в сторону официального Вашингтона. Поставив вопрос о смысле, вкладываемом в понятие "мировая держава", он назвал очевидным, что, "не являясь супердержавой или глобальной силой, Великобритания - это крупная сила". Вслед за чем глава оборонного ведомства Англии нанес значимый укол в американском направлении: "Супердержава же, которая не готова упорно работать, - также, наверно, не супердержава". А потому, продолжил он, "если Соединенные Штаты примут решение склониться больше [в сторону Тихого океана и Китая], перед Великобританией и другими странами встает вопрос: пойдем ли мы за ними? Или мы заполним пустоту? Или и то, и другое?". А уже далее Б. Уоллес заявил о наличии в арсенале Лондона "огромного диапазона инструментов: от мягкой до жесткой силы, экономической, научной и культурной мощи". В свете чего замполитического редактора The Spectator Кэти Боллз (Katy Balls), отметив несовпадение позиций Лондона и Вашингтона, задалась вопросом, если США "больше не могут брать на себя  долгосрочные военные обязательства, готова ли к этому Великобритания?"(3).

В свою очередь, в статье в том же The Spectator старшего научного сотрудника Bow Group и Danube Institute, экс-советника Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Ли Коэна (Lee Cohen) фиксируется, что "ни один президент США не бросил одновременно столько своих соотечественников и не усугубил внешние угрозы Западу с такой эффективностью, как это осуществил Джо Байден" в преломлении к Афганистану. Одним из последствий предпринятого им "катастрофически хаотичного и смертоносного вывода войск из Афганистана" стала "смертельная опасность для самого важного дипломатического и военного союза США и Великобритании". При этом глава Белого дома использовал любую возможность "для обвинения в собственных неудачах всех, кроме себя", хотя "исключительно усилия и жертвы со стороны сил коалиции спасли многие жизни". "С полным отвращением, - пишет Ли Коэн, - я наблюдал полную некомпетентность, обман и предательство в этом вопросе". Дж. Байден фактически "бросил своих граждан и верных союзников", и его такое к "Великобритании - нашему самому стойкому союзнику - непростительно", т. к. Лондон всегда верен Вашингтону "в большинстве военных конфликтов, в особенности, в Афганистане". Тем самым, "нанесен удар по нашем двустороннему взаимопониманию в военно-разведывательной сфере", т. к. "у Великобритании не оказалось трансатлантического партнера, поддерживающего озвученные Черчиллем "великие принципы свободы и прав человека, являющиеся общим наследием англоязычного мира" (вспомним Фултоновскую речь У. Черчилля - прим. Авт.). Правда, сославшись на факт "идеального партнерства" с Маргарет Тэтчер 40-го президента США Рональда Рейгана (при лидерстве последнего), Ли Коэн заявил о надежде "восстановления особых отношений между странами", тем более что "мы вместе преодолели ряд страшных угроз для мировой стабильности"(4).

Наверное, комментарии к вышеизложенному излишни. Другое дело, что аспект ослабления международного рейтинга США озвучивается не только из Лондона. 

Отдельные зарисовки в свете происходящего внутри и вокруг Афганистана - анализ от Теймура Атаева

Отдельные зарисовки в свете происходящего внутри и вокруг Афганистана - анализ от Теймура Атаева

США больше не форпост западного мира?

Так, согласно президенту Франции Эммануэлю Макрону, стратегическая повестка дня США, в первую очередь, замыкается на Азиатско-Тихоокеанском регионе. В свете чего Белый дом подталкивает Европу к внесению большего вклад в обеспечение безопасности стран ЕС. Уважая позицию Вашингтона, сказал Э. Макрон, мы, европейцы, должны активизироваться, т.к. главным на сегодня является достижение стратегической автономии и обеспечение европейской обороны"(5).

Напомним, что под стратегической автономией подразумеваются планы ведущих стран ЕС на становление Европы реальным геополитическим звеном, аналогичным ведущим мировым центрам. Не случайно, на состоявшемся в последние августовские дни 2021 г. традиционном Стратегическом форуме в Бледе (Bled Strategic Forum), собравшим европейских лидеров, говорилось, что "хаотичный вывод западных войск из Афганистана" актуализировал  создание условий по возможному "военному вмешательству" Евросоюза в кризисные периоды, "не полагаясь на войска США". В частности, вновь был поставлен вопрос о создании государствами ЕС к марту 2022 г. сил быстрого реагирования ("first entry force") в количестве 5 тыс. человек. "Мы не нуждаемся еще в одном событии, аналогичном происшедшему в Афганистане, чтобы осознать стремление ЕС к большей автономии в принятии необходимых решений", - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель(6).

Значимость обсуждавшегося на форуме в словенском Бледе просматривается, в том числе, и в факте принятия в нем участия представителей Европейского инвестиционного банка, ЕБРР, Всемирной туристской организации, а также Google, Microsoft и Facebook(7).

Как следствие, 3 сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив о поддержке планов ЕС "по созданию общей оборонной политики", предостерег европейских лидеров от инициирования "любых сил быстрого реагирования, которые могут дублировать операции союзников". "Мы приветствуем дополнительные усилия ЕС в области обороны, - конкретизировал он, - но они не могут быть направлены на подмену НАТО"(8).

Таким образом, скоротечная афганская эпопея, приведшая на вершину власти в этой стране "Талибан", вызвала мощнейший переполох в западном истеблишменте. Причем речь идет не только о возникших проблемах во взаимоотношениях Лондона и Вашингтона, но и очередном раунде противоречий между Европой в целом и США.    

Здесь вспоминается опубликованный в 2010 г. профессором истории Университета Висконсина в Мэдисоне (США) Альфредом Маккоем сценарий развития событий в 2025 г., исходящий из утраты США своего могущества. Согласно сценарию, Вашингтон выводит американские силы с многочисленных зарубежных военных баз, а отдельные страны, "видя неспособность слабеющей сверхдержавы платить по обязательствам", бросают вызов господству США "на море, на суше, в космосе, и в киберпространстве". Внутри же Соединенных Штатов "разногласия превращаются в яростные столкновения и распри". Как подчеркивалось  А. Маккоем, "нынешние тенденции в любом случае ведут к таким вариантам развития событий, которых Вашингтон не в состоянии предвидеть, и к 2025 г. влияние США будет ослаблено очень сильно"(9).

Безусловно, утверждать сегодня и сейчас о явном ослаблении роли США в мировом пространстве было бы не исторично. Но не будем забывать взгляда на мировую геополитику блестящего аналитика XX-XXI веков Збигнева Бжезинского, озвученного им еще в 2016 г. Тогда среди реалий, свидетельствующих "о грядущем новом глобальном переустройстве" и перераспределении "глобальных политических сил", Зб. Бжезинский выделил, прежде всего, тот факт, что США, оставаясь "в политическом, экономическом и военном отношении" самым сильным государством, больше не является "высшей силой в мировом масштабе". Но, подчеркивал он, Вашингтону "следует подтвердить готовность защитить Западную и Центральную Европу"(10, 11).

Согласимся, что спрогнозированное А. Маккоем более 10 лет назад в определенной степени нашло подтверждение в сегодняшние дни. Также, как и оценка, данная общемировой ситуации 5 лет назад Зб. Бжезинским, не устарела. Но, признаем, похорон международного влияния США, конечно же, не предвидится. Во всяком случае, в ближайшее время. Также как и глубоких противоречий (нерешаемых проблем) между США и Европой.

Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов усиление планетарного влияния Китая. Потому, как представляется, Афганистан становится той "лакмусовой бумажкой", которая будет определять реальный геополитический расклад в мировом пространстве.  

1.Фултонская речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже

https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/archives/fultonskaya-rech-uinstona-cherchillya-1946-goda.html

2.Сталин И.В. Ответ корреспонденту "Правды"

https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t16/t16_04.htm

3.Katy Balls. 'Britain is not a superpower': an interview with Ben Wallace

https://www.spectator.co.uk/article/britain-is-not-a-superpower-an-interview-with-ben-wallace

4.Lee Cohen. Joe Biden has treated Britain with disdain over Afghanistan

https://www.spectator.co.uk/article/joe-biden-has-treated-britain-with-disdain-over-afghanistan

5.Le JDD (Франция): Афганистан, беженцы, Ирак, терроризм... Интервью Эммануэля Макрона

https://inosmi.ru/politic/20210831/250413485.html

6.Robin Emmott and John Chalmers. Analysis: Afghanistan pullout spurs EU to revive rapid reaction force

https://www.reuters.com/world/afghanistan-pullout-spurs-eu-revive-rapid-reaction-force-2021-09-01/

7.Focus on future of Europe at 16th Bled Strategic Forum

https://europeanwesternbalkans.com/2021/08/30/focus-on-future-of-europe-at-16th-bled-strategic-forum/

8.Robin Emmott. EU defence force should not stretch NATO's resources, Stoltenberg says

https://www.reuters.com/world/europe/eu-defence-force-should-not-stretch-natos-resources-stoltenberg-says-2021-09-03/

9.Альфред Маккой. Закат и упадок американской империи: четыре сценария падения империи США

https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3220

10.Збигнев Бжезинский. На пути к глобальному переустройству

https://inosmi.ru/politic/20160420/236205740.html

11.Изложение речи З. Бжезинского на форуме, посвященном вручению Нобелевской премии мира. Осло, Норвегия, 2016 г.

https://www.globalaffairs.ru/articles/krizis-mirovoj-vlasti-i-trojstvennye-otnosheniya/

Теймур Атаев