В Японии одобрили применение сотровимаба для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение в стране препарата для лечения COVID-19 сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831) британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline) и ее американского партнера Vir Biotechnology. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотровимаб - антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. В конце июня компания GSK сообщила, что его использование значительно снижает риски госпитализации или смерти взрослых амбулаторных пациентов с повышенным риском развития осложнений.

19 июля Минздрав Японии одобрил применение "коктейля антител" для лечения COVID-19, разработанного швейцарской корпорацией Roche совместно с американской компанией Regeneron. Препарат представляет собой смесь касиривимаба и имдевимаба - синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом. Данное лекарство увеличивает шансы больных избежать как госпитализации, так и направления в реанимацию.