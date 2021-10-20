Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата

Индийский конгломерат Adani, который занимается добычей угля и нефтепереработкой, начал сотрудничество с лондонским музеем науки. Угольный гигант проспонсирует создание новой галереи, деятельность которой будет связана с борьбой с изменением климата. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Галерея под названием "Энергетическая революция" должна открыться в 2023 году. Сотрудники будут изучать, как можно сократить зависимость стран от ископаемого топлива и снизить рост температуры примерно на 1,5 градуса Цельсия. "Эта галерея откроет поистине глобальный взгляд на насущную мировую проблему. Мы сталкиваемся с серьезной угрозой, но будущее не предопределено - оно все еще в наших руках, если мы сможем создать коалицию, необходимую для далеко идущих действий", - отметила ученый Мэри Арчер.

Однако участники движения "Друзья Земли" раскритиковали сделку музея и компании. Они назвали решение безрассудным и неприемлемым. "В разгар климатического кризиса национальные учреждения не должны участвовать в отчаянных попытках представителей отрасли ископаемого топлива изменить свой имидж", - заявили активисты.