Вьетнам построит девять новых железнодорожных веток протяженностью свыше 2 тыс. км

Вьетнам планирует к 2030 году построить девять новых железнодорожных веток общей протяженностью 2 362 км и модернизировать все существующие маршруты. Такие цели содержатся в принятой стратегии развития системы железнодорожного транспорта на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года, сообщило в четверг Вьетнамское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно плану, утвержденному вице-премьером вьетнамского правительства Ле Ван Тханем, наиболее масштабным проектом станет высокоскоростной маршрут протяженностью 1 455 км, который соединит вьетнамскую столицу и крупнейший экономический центр страны - южный мегаполис Хошимин.

Также в предстоящие годы железнодорожная отрасль полностью обновит и модернизирует существующие железнодорожные направления, соединит их с международными транспортными маршрутами. В соответствии со стратегией, планируется модернизация семи существующих маршрутов общей протяженностью 2 440 км.

Совокупные затраты на реализацию генплана развития железнодорожной отрасли Вьетнама оцениваются в 240 трлн. донгов (свыше $10 млрд).