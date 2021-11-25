"Евротройка" считает, что ядерных запасов Иран хватит для производства ядерного заряда

Иран обладает достаточным объемом ядерных материалов, чтобы после дополнительного обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС .

"Мы глубоко обеспокоены тем, что в течение более двух лет Иран продолжал систематическую ядерную эскалацию, тем самым постоянно и необратимо повышая свой ядерный потенциал и подвергая международное сообщество значительному риску", - говорится в коммюнике "евротройки". "У Ирана нет правдоподобного оправдания для обогащения [урана] для гражданских нужд ни на уровне 20%, ни 60%, а производство высокообогащенного урана беспрецедентно для государства, не обладающего [ядерной] оружейной программой. В результате вызывающих тревогу темпов производства, общие запасы Ирана сегодня насчитывают достаточно ядерного материала, который при дальнейшем обогащении может быть использован для производства более одного ядерного заряда, а накопление урана, обогащенного до уровня 20% и 60%, еще больше сокращает время, которое может понадобиться Ирану, чтобы совершить прорыв и получить первое ядерное оружие", - отмечается в совместном заявлении.

"Евротройка" в этой связи высказала обеспокоенность "недавней установкой модульной инфраструктуры усовершенствованных центрифуг". Такой шаг, отмечается в заявлении, позволит Тегерану, легче изменять конфигурацию каскада центрифуг, обогащая уран до более высокого уровня. "Иран также накопил принципиально важный набор знаний по производству ядерного оружия, особенно в области металлического урана", - заметили главы МИД европейских стран, подчеркнув, что подобные знания не имеют преподобного оправдания для использования в гражданских целях.

В коммюнике подчеркивается, что все эти действия Ирана привели к тому, что ядерная программа Ирана "находится сейчас в значительно более продвинутом фазе". Все это, отмечается в документе, необратимо уменьшает ценность Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в области предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

О возвращении к выполнению условий СВПД

Великобритания, Франция и ФРГ уверены в возможности создать условия для соблюдения всех условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и повторному присоединению США к сделке, говорится в заявлении стран.

"Как члены Е3 мы вернемся в Вену, чтобы вести переговоры в духе доброй воли и продолжить работу с того места, на котором дискуссии остановились в июне. Мы убеждены в возможности согласовать и воплотить в жизнь меры, которые позволят Ирану вернуться к полному соблюдению условий СПВД и [поспособствуют] возвращению США в [состав участников] сделки. Мы убеждены в том, что в интересах всех сторон сделать это быстро. Ирану следует воспользоваться возможностью заключить сделку сейчас", - говорится в документе.

В нем также указывается, что Иран "существенно сократил совершенно необходимое сотрудничество с МАГАТЭ и серьезно подрывает возможности агентства вести наблюдение за ходом иранской [ядерной] программы". Члены E3 призывают Тегеран "в срочном порядке восстановить доступ МАГАТЭ" на ядерный объект в Кередже, где производятся компоненты для центрифуг, необходимых для обогащения урана, а также передать МАГАТЭ использовавшиеся для осуществления мониторинга устройства и носители информации. В "евротройке" выразили "крайнюю обеспокоенность" по поводу того, что Тегеран до сих пор не сделал соответствующие шаги.

В Е3 также призвали главу агентства Рафаэля Гросси подробно информировать Совет МАГАТЭ о развитии ситуации и сделать публичным следующий ежеквартальный отчет о наблюдении за ходом ядерной программы в Иране и верификации соблюдения условий СВПД.