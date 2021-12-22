Жителей китайского города Дунсин посадили на карантин после того, как там был зафиксирован единственный больной коронавирусом, сообщает Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Cообщается, что власти Дунсина, в котором живут 200 тысяч человек, прекратили работу общественного транспорта, закрыли общественные места и школы. Жителей посадили на карантин, более того, каждый местный должен сдать обязательный тест на COVID-19. Также в городе, расположенном на границе с Вьетнамом, приостановлена работа пограничных пунктов.

Это привело к тому, что на границе образовалась огромная очередь из грузовиков, которые не могут получить разрешение на въезд или выезд. Пока неизвестно, на какой срок введены ограничения. В настоящее время власти города пытаются установить источник заражения и ведут поиски тех, кто контактировал с больным.