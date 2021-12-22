В Китае целый город посадили на карантин
Depozit faizini öncədən al!

Жителей китайского города Дунсин посадили на карантин после того, как там был зафиксирован единственный больной коронавирусом, сообщает Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Cообщается, что власти Дунсина, в котором живут 200 тысяч человек, прекратили работу общественного транспорта, закрыли общественные места и школы. Жителей посадили на карантин, более того, каждый местный должен сдать обязательный тест на COVID-19. Также в городе, расположенном на границе с Вьетнамом, приостановлена работа пограничных пунктов.

Это привело к тому, что на границе образовалась огромная очередь из грузовиков, которые не могут получить разрешение на въезд или выезд. Пока неизвестно, на какой срок введены ограничения. В настоящее время власти города пытаются установить источник заражения и ведут поиски тех, кто контактировал с больным.