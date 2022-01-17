https://news.day.az/world/1427263.html В NASA сообщили о нехватке астронавтов
В NASA сообщили о нехватке астронавтов
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Число астронавтов NASA снизилось со 150 до 44. Такое сокращение специалистов отмечается с 2000 года. Об этом сообщило издание Futurism со ссылкой на данные доклада офиса организации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Данная ситуация вызывает беспокойство в США, так как NASA ранее заявляло об амбициозных планах по полетным программам.
В документе говорится, что в ближайшие годы количество астронавтов не увеличится. Большая часть специалистов достигла пенсионного возраста, а набрать новых сотрудников агентство еще не успело.
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