В NASA сообщили о нехватке астронавтов

Число астронавтов NASA снизилось со 150 до 44. Такое сокращение специалистов отмечается с 2000 года. Об этом сообщило издание Futurism со ссылкой на данные доклада офиса организации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Данная ситуация вызывает беспокойство в США, так как NASA ранее заявляло об амбициозных планах по полетным программам.

В документе говорится, что в ближайшие годы количество астронавтов не увеличится. Большая часть специалистов достигла пенсионного возраста, а набрать новых сотрудников агентство еще не успело.