На Японию обрушился рекордный снегопад - ФОТО - ВИДЕО
Жителей заснеженных районов предупредили о возможных отключениях электроэнергии, лавинах и других несчастных случаях.
В Японии прошел сильный снегопад, в некоторых районах страны выпало рекордное количество снега. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Японское метеорологическое агентство сообщило, что снегопад был вызван зимним давлением в сочетании с холодными воздушными массами.
Рекордные снегопады прошли в городе Майбара, префектура Тига, где было зафиксировано 62 см снега, и в городе Саппоро, Хоккайдо, там выпало с 60 см снега за сутки.
Общая высота снега в Саппоро достигла 133 см. Движение поездов в Саппоро было приостановлено. В Секигахара выпало 98 см снега за двое суток, что также является рекордным показателем.
Японское метеорологическое агентство предупредила жителей заснеженных районов о возможных отключениях электроэнергии, лавинах и других несчастных случаях.
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