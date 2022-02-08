На Японию обрушился рекордный снегопад

Жителей заснеженных районов предупредили о возможных отключениях электроэнергии, лавинах и других несчастных случаях.

В Японии прошел сильный снегопад, в некоторых районах страны выпало рекордное количество снега. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что снегопад был вызван зимним давлением в сочетании с холодными воздушными массами.

Рекордные снегопады прошли в городе Майбара, префектура Тига, где было зафиксировано 62 см снега, и в городе Саппоро, Хоккайдо, там выпало с 60 см снега за сутки.

Общая высота снега в Саппоро достигла 133 см. Движение поездов в Саппоро было приостановлено. В Секигахара выпало 98 см снега за двое суток, что также является рекордным показателем.

Японское метеорологическое агентство предупредила жителей заснеженных районов о возможных отключениях электроэнергии, лавинах и других несчастных случаях.