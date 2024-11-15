Хорошо разработанные правовые рамки помогут достичь нулевых выбросов

Хорошо разработанные правовые рамки могут значительно способствовать продвижению к достижению нулевых выбросов и поощрять амбициозные климатические политики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала и.о генерального секретаря Международной энергетической хартии Атсуко Хероше во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Предлагаемые поправки направлены на подтверждение обязательств государств-участников договора. Хотела бы отметить, что все государства Центральной Азии, Азербайджан и другие страны Каспийского бассейна являются участниками нашего договора. Подтверждая свои обязательства, члены договора выражают свою готовность и политическую волю, о которой только что упоминали, к осуществлению "зеленого" энергетического перехода и продвижению низкоуглеродных технологий в области энергетической торговли и инвестиций", - сказала она.

По ее словам, особенно необходимо отметить, что благодаря этим изменениям их договор станет первым, который включает такие энергетические материалы, как водород, "зеленый" аммиак, биомассу и биотопливо.