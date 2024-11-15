Фатих Терим проведет брифинг в Баку

Фатих Терим, который приедет в Азербайджан по приглашению футбольного клуба "Карабах", встретится с представителями СМИ.

Как сообщает İdman.biz, брифинг известного наставника для журналистов будет организован завтра. Эксперт посетит нашу страну по инициативе представителя Агдама для поддержки совместного альянса футбольных клубов в борьбе с изменением климата, который будет создан в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Встреча, которая пройдет после мероприятия по созданию альянса, пройдет в Зеленой зоне. Брифинг Терима начнется в 17:00.

Отметим, что мероприятие по созданию альянса, в который войдут "Карабах", а также "Ливерпуль", "Тоттенхэм" (оба Англия), "Атлетико Мадрид", "Реал Бетис" (оба Испания), "Фенербахче", "Галатасарай" (оба Турция), "Удинезе" (Италия), "Порту" (Португалия), "Фламенго" (Бразилия) и "Мальмё" (Швеция), состоится 16 ноября в 14:00 в зале "Насими" Голубой зоны и будет открыто для всех, кто прошел аккредитацию для Голубой зоны.