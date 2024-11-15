В Баку презентован глобальный "Портал "зеленого" роста"

В Баку в рамках COP29 состоялась презентация глобального "Портала "зеленого" роста", разработанного на основе сотрудничества министерства экономики Азербайджана и Центра международного развития "Growth Lab" Гарвардского университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул важность портала для глобального сотрудничества в целях достижения устойчивого развития.

Было отмечено, что посредством этой инициативы, стратегии "зеленого" перехода в экономике будут основаны на фундаментальных исследованиях. Портал поможет участникам глобального энергетического перехода выявить и извлечь выгоду из возможностей "зеленого" роста для каждой страны.

Вице-президент SOCAR Канан Наджафов проинформировал о проделанной работе по декарбонизации, энергетическому переходу и внедрению низкоуглеродных решений. Было отмечено, что новый портал будет способствовать энергетической трансформации SOCAR.

На мероприятии было представлено видеообращение учредителя и директора Центра международного развития "Growth Lab" Гарвардского университета Рикардо Хаусмана.

Подчеркнута важная роль сокращения углеродных эмиссий и продвижения возобновляемой энергетики в борьбе с глобальным изменением климата. Отмечено, что "Портал "зеленого" роста", посредством систематизации цепочек поставок "зеленых" технологий и технологических решений, нацелен на то, чтобы максимально увеличить экономические выгоды от перехода к "зеленой" экономике.

Главный менеджер по исследованиям Центра международного развития "Growth Lab" Тим Честон представил участникам информацию о Портале.

Портал планируется интегрировать в Atlas of Economic Complexity Гарвардского университета, который охватывает 250 стран и экономических регионов, а также 1,7 млн пользователей. Здесь будут отражены анализ и сравнительные базы данных, основанные на информации, полученной от международных организаций и разных стран.

Планируется, что проект полностью начнет свою деятельность в 2025 году. Использование портала будет бесплатным.

На мероприятии, проведенном с участием представителей государства, частного сектора, международных организаций, деловых ассоциаций, академических кругов и финансовых институтов, состоялся обмен мнениями и даны ответы на заданные вопросы.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.