Три победы наших гимнастов на "Шелковом пути"

В Ташкенте (Узбекистан) продолжается международный турнир по спортивной гимнастике "Шелковый путь".

Как передает İdman.biz, мужская сборная Азербайджана, ставшая третьей в командном зачете, отличилась в первый день финалов на отдельных снарядах.

Никита Симонов выиграл на своем коронном снаряде - кольцах. Мирюсиф Ахмедзаде занял первое место на коне. Айдын Ализаде победил на кольцах, а также завоевал серебро на коне. Тогда как Иван Тихонов удостоился бронзы на коне.