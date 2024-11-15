https://news.day.az/sport/1707493.html Три победы наших гимнастов на "Шелковом пути" - ФОТО В Ташкенте (Узбекистан) продолжается международный турнир по спортивной гимнастике "Шелковый путь". Как передает İdman.biz, мужская сборная Азербайджана, ставшая третьей в командном зачете, отличилась в первый день финалов на отдельных снарядах. Никита Симонов выиграл на своем коронном снаряде - кольцах.
Три победы наших гимнастов на "Шелковом пути" - ФОТО
В Ташкенте (Узбекистан) продолжается международный турнир по спортивной гимнастике "Шелковый путь".
Как передает İdman.biz, мужская сборная Азербайджана, ставшая третьей в командном зачете, отличилась в первый день финалов на отдельных снарядах.
Никита Симонов выиграл на своем коронном снаряде - кольцах. Мирюсиф Ахмедзаде занял первое место на коне. Айдын Ализаде победил на кольцах, а также завоевал серебро на коне. Тогда как Иван Тихонов удостоился бронзы на коне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре