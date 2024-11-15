Пакистан и Азербайджан имеют потенциальное партнерство в рамках климатических инициатив.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend представитель Global Choices Мэрайя Ахтар Аббаси из Пакистана.

"Впервые приезжаю в Баку, и хотелось бы подчеркнуть красоту города и дружелюбие его жителей. У меня есть друзья в Азербайджане, работающие с такими организациями, как WWF, что указывает на потенциал для сотрудничества.

COP29 потрясающе организован, здесь подчеркивается необходимость понимания действий участников переговоров и важность участия молодежи в борьбе с изменением климата и климатической справедливости. Необходимо определить коллективные действия заинтересованных сторон для решения проблем экологии мира. Пакистан серьезно пострадал от изменения климата, столкнувшись с такими проблемами, как наводнения и потери в сельском хозяйстве. Текущие проблемы - смог в различных регионах, что подчеркивает настоятельную необходимость поиска решений и совместных усилий. Очень важно изучение возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в рамках инициатив по климату и экологии. Выражаю оптимизм по поводу будущего партнерства между организациями в Пакистане и Азербайджане", - отметила Мэрайя Ахтар Аббаси.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.