Азербайджан увеличит объем производства ветровой электроэнергии в Каспии

В рамках COP29 подписан меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов и компанией ACWA Power из Саудовской Аравии по производству ветровой электроэнергии мощностью 3,5 гигаватт в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на SOCAR.

Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, генеральный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи и главный исполнительный директор ACWA Power Марко Арчелли.

В рамках намеченного проекта в Азербайджане будут построены первые морские ветровые электростанции. Этот документ служит расширению партнерства между сторонами по реализации проектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 500 МВт.