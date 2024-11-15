Только совместные усилия дадут нам надежду на сохранение экосистемы Тихого океана

Только сплотившись мы сможем противостоять климатическому дисбалансу.

Как передает Day.Az, об этом cказал Trend представитель Королевства Тонга на COP29, президент НПО OHAI Вилли Люси.

"Весь мир собрался в Баку с одной целью - помочь человечеству в это тяжелое время с решением климатических проблем, для чего необходимо солидное финансирование.

OHAI занимается устранением негативных последствий изменения климата и повышением устойчивости и потенциала в Тонге и южной части Тихого океана. Мы сотрудничаем с общественностью, партнерами-донорами и правительствами в целях инициирования и продвижения мероприятий по смягчению последствий изменения климата, вовлечению молодежи и наращиванию потенциала. Работая вместе, мы можем изменить ситуацию к лучшему.

Мы здесь для того, чтобы продолжить свою работу по созданию китового коридора для горбатых китов из Антарктики в Тонга. В данный момент мы находимся в состоянии, в котором находится весь мир - климатический дисбаланс. Поэтому нам нужно уметь делать все, что в наших силах, чтобы уравновесить океан, а также оставаться в экологическом равновесии, где бы мы ни находились. Только совместные усилия дадут нам надежду на сохранение экосистемы океана", - отметил Вилли Люси.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.