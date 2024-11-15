Культурные ценности Узбекистана неразрывно связаны с защитой окружающей среды

Культурные ценности Узбекистана тесно связаны с защитой окружающей среды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в ходе второй министерской встречи высокого уровня по климатическим действиям, основанным на культуре.

"В Узбекистане изменение климата уже стало одной из актуальных проблем нашей повседневной жизни. Мы активно ищем устойчивое инклюзивное решение для борьбы с климатическими изменениями, опираясь на наши культурные ценности и традиции", - сказал он.

Министр отметил, что Узбекистан также продолжает придерживаться национальной политики и инициатив по вопросам изменения климата и устойчивого развития, поддерживая ключевые соглашения, такие как Рамочная конвенция ООН по изменению климата, Парижское соглашение.

По его словам, экологические выставки, документальные фильмы и спектакли о последствиях изменения климата помогают повысить общественное сознание, чувство ответственности и понимание этой проблемы. Также необходимо запустить глобальную программу культурных послов для климатических действий. Культурные деятели, такие как артисты, музыканты, писатели, блогеры, известные личности, имеют большое влияние на общество.

"Мы можем работать над устойчивым будущим, решать множество глобальных проблем, с которыми сталкиваемся сегодня. Кроме того, искусство имеет силу пробуждать эмоции, вдохновлять на творческие идеи, побуждает к действиям через такие формы, как музыка, театр и кино. Мы можем сделать проблему изменения климата более близкой и значимой для каждого", - подчеркнул он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.