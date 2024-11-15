"Я даже не хочу думать о том, что наша сборная вылетит в дивизион D"

Интервью Джахангира Гасанзаде, бывшего вратаря сборной Азербайджана сайту İdman.biz.

- Завтра сборная Азербайджана встретится с Эстонией в Лиге наций. Каковы ваши ожидания от матча?

- От матча с Эстонией мы ждем только победы. Наша команда способна победить соперника. Правда, было бы хорошо, если бы матч состоялся в Баку. Потому что поддержка фанатов сыграет свою роль. Но болельщиков в Габале у нас будет достаточно. Мы ждём от команды только победы.

- Все нацелены на победу в матче с Эстонией. В сборной много потерь. Если наша команда проиграет, будет ли это считаться фиаско?

- Да, общественность, футбольные болельщики и журналисты настроены на победу. У нас есть потери. Но я не думаю, что чье-то отсутствие скажется и наша команда не сможет добиться положительного результата.

- Наша сборная должна выиграть с разницей в 2 мяча, чтобы остаться в дивизионе С. Как вы думаете, она сможет это сделать?

- Я думаю, что мы сможем. Мы можем сделать больше. У нас для этого достаточно возможностей. И с точки зрения игроков, и с точки зрения желания. Я не считаю Эстонию очень хорошей сборной. Да, они обыграли нас в первом матче, но ход матча показал, что мы играем лучше. У нас больше потенциала.

- Если наша сборная вылетит в дивизион D, как это отразится на нашей команде?

- Я вообще не хочу думать о том, что наша сборная вылетит в дивизион D. Думаю, что нынешнее положение нас устраивает. Нам нужно продолжить борьбу в дивизионе С.

- В последнее время в сборной возникла проблема с голкиперами. Считаете ли вы правильным шагом не вызывать Мехти Джаннетова в команду?

- В составе нет ничего необычного. Остальные вопросы мы должны оставить на усмотрение главного тренера. Он знает лучше. Думаю, он хорошо проанализировал ситуацию и пригласил тех игроков, которых хотел. Комментировать его выбор будет неправильно. Главный тренер нашей сборной делает лучшее, что может.