Необходимо учесть 3 ключевых вызова для создания региональной структуры трансграничной торговли ВИЭ

Существуют три ключевых вызова, которые необходимо учесть для успешного создания региональной структуры трансграничной торговли возобновляемой энергией и функциональных рынков, чтобы ускорить переход к нулевым выбросам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Азиатского банка развития по Южной, Центральной и Западной Азии Ингминг Янг во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Во-первых, многие энергетические системы остаются устаревшими и неэффективными. Модернизация этой инфраструктуры требует значительных первоначальных вложений, что может стать серьезным барьером для некоторых стран. Чтобы преодолеть этот вызов, региону понадобятся инновационные механизмы финансирования и международная поддержка. Во-вторых, гармонизация различных национальных энергетических систем и технологий требует тщательного планирования и регионального сотрудничества для обеспечения совместимости систем", - сказал он.

По его словам, cоздание единой структуры для энергетических рынков - это сложная задача, требующая активного вовлечения всех заинтересованных сторон.

"Многим странам необходима поддержка в виде технической экспертизы и наращивания потенциала для эффективного участия в этом процессе. В-третьих, диалоги о региональном сотрудничестве должны быть подкреплены сильной политической поддержкой и осознанием важности этого вопроса. Трехстороннее соглашение, подписанное Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном два дня назад, является хорошим примером", - добавил он.