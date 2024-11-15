Председатель Национальной ассамблеи Танзании прибыла с визитом в Азербайджан

Председатель Национальной ассамблеи Республики Танзания Тулия Эксон 15 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали депутат Амина Агазаде и другие официальные лица.

Отметим, что 16-17 ноября в рамках COP29 в Баку состоится парламентская встреча, совместно организованная Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом. Ожидается, что в мероприятии примут участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций - всего около 330 представителей. Среди участников - 167 членов парламента, включая 12 спикеров и вице-спикеров.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.