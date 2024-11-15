Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух солнечных электростанций в Азербайджане

Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух солнечных электростанций общей мощностью 760 МВт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе пресс-конференции в рамках СОР29.

"COP29 ознаменована значительными достижениями, отражающими приверженность Азербайджана зеленому энергетическому переходу. В Зангезуре был заложен первый промышленный солнечный энергетический объект мощностью 240 МВт, реализуемый совместно с компанией bp, ставший крупнейшим проектом с прямыми иностранными инвестициями. Мы провели девятое заседание министров по проекту "Каспийско-Европейский зеленый энергетический коридор" и ознакомились с предварительными результатами технико-экономического обоснования. Также было подписано межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в области развития и передачи зеленой энергии, а Саудовская Аравия присоединилась к этому трехстороннему проекту в качестве ключевого партнера.

Кроме того, было подписано шесть соглашений с шестью китайскими компаниями, Азербайджан объявил свою стратегию по водороду, а с Международным агентством по атомной энергии был заключен меморандум о сотрудничестве в области энергетического планирования в контексте Парижского соглашения. Сегодня состоится открытие Центра чистой энергии ОЭС, а завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух солнечных электростанций общей мощностью 760 МВт", - сказал он.