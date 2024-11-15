Азербайджан увеличит объем энергетических мощностей в 2031-2037 гг.

Между 2031 и 2037 годами Азербайджан планирует дополнительно создать 21 гигаватт мощностей, включая проекты в области возобновляемой энергии, водорода, декарбонизации и других направлений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.

"Очевидно, что национальная энергосеть не сможет полностью поглотить такие объемы, поэтому необходимо развивать надежную сеть региональных соединений. Мы надеемся, что в будущем коридоры Центральная Азия-Азербайджан, Азербайджан-Турция будут взаимосвязаны", - подчеркнул он.