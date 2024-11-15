COP29 стала инклюзивным процессом. Здесь также представлены международные организации, гражданское общество и многие другие заинтересованные стороны из частного сектора.

Об этом сказал посол Каирского международного центра по урегулированию конфликтов, поддержанию мира и миростроительству Ахмед Абдель Латиф на пресс-конференции на тему "Бакинский призыв к климатическим действиям для мира, помощи и восстановления", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что очень рад быть частью этого очень всеобъемлющего процесса.

"Считаю, что еще раз подтверждая совместные обязательства, а также предыдущие инициативы, в том числе наши, Азербайджан дал положительный сигнал, что у стран есть желание поддержать и сотрудничать по этой важной повестке дня. Бакинский призыв и Бакинская сеть - это платформа, которая объединяет нас, озвучивает текущие проблемы. Благодаря этому мы можем, действуя совместно, создать определенную синергию", - сказал посол.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.