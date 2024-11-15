На COP29 прошла панельная сессия, организованная рядом стран совместно с Международной организацией по миграции

15 ноября в Баку прошло панельное заседание высокого уровня, организованное Совместной инициативой, созданной в рамках председательства Азербайджана на COP29 - Азербайджаном, Египтом, Германией, Италией, Угандой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Великобританией - и Международной организацией по миграции (МОМ).

Как сообщает в пятницу Day.Az, на мероприятии были обсуждены инициативы председательства COP29, предусматривающие конкретные решения в области изменения климата, а также Бакинская концепция действий по климату и миру и "Бакинский призыв к миру для климата", который включает практические шаги в области предотвращения климатических угроз международному миру.

Представители Италии, Египта, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии и Уганды, а также представители Международной Организации по миграции, Программы развития ООН и других международных организаций высоко оценили усилия Азербайджана как практические шаги против будущих угроз и выразили поддержку инициативам страны. В то же время была подчеркнута важность сотрудничества в этой области. Было отмечено, что этот призыв Баку требует интенсивного сотрудничества. Они призвали всех объединить усилия, чтобы внести свой вклад в это. Бакинская COP действительно добилась прогресса в деятельности по борьбе с изменением климата. Было доведено до внимания, что для обеспечения мира сегодня крайне важно переориентировать финансы на вопросы, связанные с климатом. Необходимо работать в сотрудничестве с местными акторами и различными партнерами.

Выступая на заседании, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что мир является главным приоритетом Азербайджана.

По его словам, изменение климата также усугубляет проблему продовольственной безопасности, ускоряя нехватку воды и деградацию почв, что в свою очередь приводит к миграции. Катастрофы, вызванные изменением климата, служат катализатором конфликтов, которые приводят к углублению нестабильности.

Джейхун Байрамов добавил, что к 2021 году климатическим угрозам подверглись 355 миллионов домашних хозяйств и около 1,3 миллиарда человек. Более пятисот миллионов человек находятся на территориях конфликтов или склонных к ним.

Председательство COP29 в течение последних нескольких месяцев возглавляет международные усилия по укреплению совместных действий по климату, отметил он.

На мероприятии было затронуто значение совместной деятельности для устойчивого мира и подчеркнута важность совместной деятельности в реализации инициатив, выдвинутых председательством Азербайджана.

Заседание продолжилась дискуссиями на эту тему.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.